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Глава ВФЛА: в российской легкой атлетике сформировалась нулевая терпимость к допингу

Спорт
1 января, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Дмитрий Шляхтин отметил, что российские спортсмены в непростых условиях показывают хорошие результаты

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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 1 января. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) добилась больших успехов в борьбе с нарушениями антидопинговых правил, в настоящее время в российской легкой атлетике сформировалась нулевая терпимость к допингу. Такое мнение ТАСС выразил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года назад после допингового скандала. После IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.

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Следующая встреча ВФЛА с рабочей группой IAAF, вероятно, пройдет в конце февраля

"Новогодние праздники - традиционное время подводить итоги и строить планы на будущее, - отметил Шляхтин. - Для Всероссийской федерации легкой атлетики 2017 год был непростым. Мы продолжили свою работу по восстановлению членства ВФЛА в IAAF, было много встреч с рабочей группой IAAF, много работы, все критерии нами были выполнены. Да, вопрос пока не решен положительно, но я убежден, что в 2018 году мы с новыми силами продолжим эту работу и постараемся сделать все от нас зависящее".

"Мы добились больших успехов в работе с допингом, нулевая терпимость к допингу, которая еще недавно казалось труднодостижимой, сейчас в российской легкой атлетике достигнута", - подчеркнул собеседник агентства.

"Трудности делают нас сильнее"

Глава ВФЛА заметил, что отечественным спортсменам и в таких непростых условиях удается доказывать конкурентоспособность российской легкой атлетики на мировом уровне.

"Трудности делают нас сильнее, закаляют и придают дополнительной мотивации. И это доказали наши спортсмены, которые в столь сложной обстановке показали беспрецедентно высокий результат на чемпионате мира в Лондоне. Шесть лондонских медалей - это наша гордость".

19 российских легкоатлетов вынуждены были из-за отстранения ВФЛА выступать на ЧМ-2017 в нейтральном статусе. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене сумела в Лондоне отстоять титул чемпионки мира, завоеванный в августе 2015 года в Пекине. С серебром вернулись домой барьерист Сергей Шубенков, прыгуны Дарья Клишина и Данил Лысенко, метатель молота Валерий Пронкин и ходок Сергей Широбоков.

"Хочу отметить, что трое из обладателей медалей - ребята 18-23 лет. Это говорит о том, что у нас растет перспективная молодежь, легкая атлетика развивается и процветает. Ну и конечно, золото Марии Ласицкене, которая стала в этом году двукратной чемпионкой мира и выиграла бриллиантовую лигу, - это наша особая гордость и подтверждение силы российской легкой атлетики", - подчеркнул Шляхтин.

"Хотел бы поблагодарить весь тренерский состав, спортсменов, руководителей за их преданную и самоотверженную работу. Благодарю представителей СМИ, вы - те люди, которые реально помогают нам пережить этот сложный период и остаются с нами и нашими спортсменами, как профессионально, так и человечески. Желаю всем в новом году свершений и побед в профессиональной сфере, а также тепла и света в семье. Будьте счастливы", - заключил глава ВФЛА.

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