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IIHF рассматривает проект чемпионата Европы, который бы проходил в течение двух лет

Спорт
1 января, 13:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам члена совета IIHF Сергея Гончарова, эта идея обсуждается уже много лет

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МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) и ряд национальных ассоциаций рассматривают проект проведения чемпионата Европы, который бы проходил в течение двух лет. Об этом ТАСС рассказал член совета IIHF Сергей Гончаров.

В нынешнем сезоне на этапах Евротура, помимо традиционных участников в лице сборных России, Финляндии, Швеции и Чехии, выступали команды Канады, Швейцарии и Южной Кореи, которые таким образом готовятся к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. На Международном хоккейном форуме, проходившем 14-15 декабря в Москве, исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов назвал расширение Евротура первым практическим шагом к возможному созданию в будущем чемпионата Европы.

"Эта идея обсуждается уже много лет. Основной вопрос, как добавить значимости матчам, которые проводятся в международные перерывы. Один из проектов - вовлечь как можно больше федераций в соревнование по типу чемпионата Европы по ходу всего сезона. Есть проекты с учетом существующих перерывов, который бы разыгрывался в течение двух лет", - сказал Гончаров.

Еще одним предложением, по словам члена совета IIHF, является организация финального турнира среди европейских команд после проведения предварительных этапов. "Мы ищем способ, как объединить их в одну таблицу и по окончании всего этого проводить финальный турнир, куда команды отбирались бы по спортивному принципу. Турнир мог бы быть в последний перерыв в апреле перед чемпионатом мира", - подчеркнул он.

Одной из главных задач в организации соревнования является достижение договоренности с клубами, считает Гончаров. "Они [клубы] не хотят, чтобы было больше игр. Еще одна проблема в том, что есть очень много участников в этом процессе. Сейчас нужно заново начинать процесс, искать компромисс", - сказал он.

Чемпионаты Европы проводились как отдельные соревнования с 1910 по 1932 годы. Позднее медали турнира вручались лучшим европейским участникам чемпионатов мира с 1930 по 1991 годы. До 1968 года европейский турнир приравнивался к олимпийскому турниру. Наибольшее количество золотых наград европейского первенства имеет сборная СССР. После 1991 года неофициальный титул сильнейшей команды континента разыгрывался на этапах Евротура в Финляндии, России, Чехии и Швеции.

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