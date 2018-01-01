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"Лестер" внес в заявку футболиста Адриена Силву, приобретенного в августе

Спорт
1 января, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Силва перешел в "Лестер" из португальского "Спортинга" еще в августе, в последний день трансферного окна

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ТАСС, 1 января. Английский футбольный клуб "Лестер" заявил на сезон португальского полузащитника Адриена Силву. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой телеканал Sky Sports.

Силва перешел в "Лестер" из португальского "Спортинга" еще в августе, в последний день трансферного окна. Однако документы о переходе поступили в Международную федерацию футбола спустя 14 секунд после закрытия регистрационного периода, поэтому "Лестер" не имел права внести футболиста в заявку. Апелляция, поданная английским клубом в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, была отклонена.

В понедельник в Европе открылось зимнее трансферное окно, и "Лестер" получил возможность завершить регистрацию своего новичка и внести его в заявку на сезон. Теперь 28-летний Силва имеет право играть за команду, однако он не сможет дебютировать в матче чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" в понедельник, так как правила Футбольной ассоциации Англии гласят, что игрок не может играть в тот день, когда он был зарегистрирован.

Силва выступал за "Спортинг" с 2008 года. В прошлом сезоне он провел за команду 36 матчей в различных турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии.

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