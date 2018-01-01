Спортсменов на Олимпиаду в Пхёнчхане приедут поддержать 58 ветеранов российского спорта

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане приедут поддержать 58 российских призеров-олимпийцев прошлых лет. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев.

Традиционный договор о направлении на предстоящие Игры группы российских ветеранов спорта был подписан между Олимпийским комитетом России (ОКР) и Фондом поддержки олимпийцев России летом прошлого года. 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) запретил россиянам выступать на Играх-2018 под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом.

"К ветеранам это не относится, действие договора сохраняется. Сейчас формируется список из 58 человек, который будет утвержден в ближайшее время. Билеты на самолет приобретаются, размещение зарезервировано, билеты на соревнования куплены. Поездка состоится в полном объеме. Не хотел бы сейчас называть фамилии, но там будут яркие, известные в мире спорта и не только имена", - сказал Катушев.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.