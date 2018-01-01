Корешков отправлен в отставку с поста главного тренера ХК "Барыс"

ТАСС, 1 января. Астанинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" освободил от должности главного тренера Евгения Корешкова. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Причиной такого решения попечительского совета клуба являются низкие результаты "Барыса" в нынешнем сезоне. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 47 матчах 63 очка. Исполняющим обязанности главного тренера "Барыса" назначен старший тренер Галым Мамбеталиев.

Корешков возглавлял "Барыс" с 2015 года. В прошлом сезоне команда дошла до второго раунда Кубка Гагарина, где проиграла магнитогорскому "Металлургу".