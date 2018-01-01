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Крянин: лыжник Устюгов еще покажет свои сильные стороны на "Тур де Ски"

Спорт
1 января, 16:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В понедельник Устюгов занял второе место в гонке преследования свободным стилем на этапе Кубка мира в Ленцерхайде

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Сергей Устюгов

Сергей Устюгов

© EPA-EFE/PETER SCHNEIDER

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Борьба за победу в многодневной лыжной гонке "Тур де Ски" только начинается, и россиянин Сергей Устюгов еще сможет показать свои сильные стороны. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

В понедельник Устюгов занял второе место в гонке преследования свободным стилем на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), которая прошла в рамках "Тур де Ски". Победителем гонки стал швейцарец Дарио Колонья, который возглавил общий зачет многодневки. Устюгов занимает второе место (отставание 22,6 секунды), еще один россиянин Александр Большунов - третье (+55,5).

"Колонья подошел к "Тур де Ски" в хорошей форме, он прекрасный дистанционщик, который использовал свои шансы в раздельной гонке на все сто процентов, в то время как коронка Сергея - это масс-старт и спринт, где он может давать максимальный результат. Ничего страшного не произошло, это только начало борьбы, интрига будет сохраняться до самого последнего этапа, до подъема в гору. У каждого есть свои сильные и слабые стороны, и сегодня Дарио использовал свои сильные стороны, добыв себе преимущество, но это преимущество отыгрывается. Думаю, в спринте Сергей выступит максимально, чтобы отыграть это отставание", - заявил Крянин.

По мнению собеседника агентства, Большунов сможет вклиниться в борьбу за итоговое место в тройке по итогам "Тур де Ски". "Нахождение такого молодого спортсмена в тройке - это супер. Он более универсален, он может отработать и в гору. У Большунова еще все впереди с нужной физической и психологической подготовкой, за ним будущее", - отметил Крянин.

Следующие гонки на "Тур де Ски" пройдут 3 января в немецком Оберстдорфе, в этот день состоятся спринтерские гонки классическим стилем у мужчин и женщин. Завершится "Тур де Ски" 7 января.

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