СМИ: футболисту "Ливерпуля" Ловрену грозит пять лет тюрьмы за лжесвидетельство

ТАСС, 1 января. Защитнику английского футбольного клуба "Ливерпуль" Деяну Ловрену грозит пять лет тюремного заключения за лжесвидетельство. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

По информации издания, хорватская прокуратура считает Ловрена виновным в даче ложных показаний по делу о коррупции при его переходе из загребского "Динамо" во французский "Лион" в 2010 году. Отмечается, что официальное обвинение защитнику будет предъявлено 2 января.

Ловрен выступает за "Ливерпуль" с 2014 года, в текущем сезоне он провел за клуб 23 матча, в которых забил один гол.