Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: футболисту "Ливерпуля" Ловрену грозит пять лет тюрьмы за лжесвидетельство

Спорт
1 января, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 января. Защитнику английского футбольного клуба "Ливерпуль" Деяну Ловрену грозит пять лет тюремного заключения за лжесвидетельство. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

По информации издания, хорватская прокуратура считает Ловрена виновным в даче ложных показаний по делу о коррупции при его переходе из загребского "Динамо" во французский "Лион" в 2010 году. Отмечается, что официальное обвинение защитнику будет предъявлено 2 января.

Ловрен выступает за "Ливерпуль" с 2014 года, в текущем сезоне он провел за клуб 23 матча, в которых забил один гол.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Националисты на годовщину рождения Бандеры устроили марши в городах Украины
2
Путин рассказал, как полвека назад с семьей смотрел новости и хоккей по телевизору
3
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
4
Советник муфтия Дагестана подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты РФ
5
Что изменится в жизни россиян с наступлением 1 января 2018 года
6
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
7
Главные песни композитора Владимира Шаинского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама