Вратарь "Виннипега" Хеллебайк признан первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 1 января. Вратарь клуба "Виннипег" Коннор Хеллебайк признан первой звездой прошедшей недели в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Хеллебайк одержал три победы в трех встречах, отразив 95,2% бросков по своим воротам, а также оформив один шатаут.

Второй звездой недели признан нападающий "Вегаса" Вильям Карлссон, в активе которого пять очков (четыре шайбы + одна передача) в трех матчах. Карлссон также помог своему клубу одержать три победы в трех матчах.

Третьим в списке лучших игроков недели стал форвард "Бостона" Дэвид Бэйкс, набравший шесть очков (три шайбы + три передачи) в трех встречах.