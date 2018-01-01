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Вратарь "Виннипега" Хеллебайк признан первой звездой недели в НХЛ

Спорт
1 января, 21:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Хеллебайк одержал три победы в трех встречах, отразив 95,2% бросков по своим воротам, а также оформив один шатаут

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Коннор Хеллебайк

Коннор Хеллебайк

© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 1 января. Вратарь клуба "Виннипег" Коннор Хеллебайк признан первой звездой прошедшей недели в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Хеллебайк одержал три победы в трех встречах, отразив 95,2% бросков по своим воротам, а также оформив один шатаут.

Второй звездой недели признан нападающий "Вегаса" Вильям Карлссон, в активе которого пять очков (четыре шайбы + одна передача) в трех матчах. Карлссон также помог своему клубу одержать три победы в трех матчах.

Третьим в списке лучших игроков недели стал форвард "Бостона" Дэвид Бэйкс, набравший шесть очков (три шайбы + три передачи) в трех встречах.

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