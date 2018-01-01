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Биатлонисты Кайшева и Волков вошли в состав сборной России на этап КМ в Оберхофе

Спорт
1 января, 21:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Этап пройдет с 4 по 7 января

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ТАСС, 1 января. Ульяна Кайшева и Алексей Волков включены в состав сборной России по биатлону на четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Полностью состав сборной выглядит следующим образом:

мужчины: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Волков;

женщины: Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова, Ирина Старых, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Кайшева.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 4 по 7 января.

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