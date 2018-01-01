Биатлонисты Кайшева и Волков вошли в состав сборной России на этап КМ в Оберхофе

ТАСС, 1 января. Ульяна Кайшева и Алексей Волков включены в состав сборной России по биатлону на четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Полностью состав сборной выглядит следующим образом:

мужчины: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Волков;

женщины: Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова, Ирина Старых, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Кайшева.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 4 по 7 января.