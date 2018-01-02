Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Рейнджерс" победили "Баффало" в "Зимней классике" НХЛ

Спорт
2 января, 0:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

"Зимняя классика" этой встречей отметила 10-летний юбилей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Adam Hunger

ТАСС, 2 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" одержали победу в овертайме над "Баффало" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в формате "Зимней классики" в Нью-Йорке.

Игра состоялась в понедельник стадионе "Сити-филд", который вмещает более 45 тыс. зрителей. В составе победителей шайбы забросили Пол Кэри (5-я минута), Михаэль Грабнер (9) и Джей Ти Миллер (63). У "Баффало" отличились Сэм Райнхарт (21) и Расмус Ристолайнен (41).

Встреча проходила при температуре минус 6 градусов, что является второй минимальной температурой проведения "Зимней классики". Самый "холодный" матч на открытом воздухе прошел в 2014 году в Мичигане (минус 11).

Впервые "Зимняя классика" прошла 1 января 2008 года в Баффало. Тогда "Баффало" в серии буллитов уступил "Питтсбургу" на стадионе Ральфа Уилсона. За тем матчем на стадионе наблюдали 71 217 человек. "Зимняя классика" прошла в юбилейный 10-й раз.

"Рейнджерс" вышли на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков, "Баффало" с 28 очками идет на последнем (16-м) месте. В следующем матче "Рейнджерс" 4 января примут "Чикаго", днем позже "Баффало" сыграет в гостях с "Миннесотой".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Националисты на годовщину рождения Бандеры устроили марши в городах Украины
2
Путин рассказал, как полвека назад с семьей смотрел новости и хоккей по телевизору
3
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
4
Советник муфтия Дагестана подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты РФ
5
Что изменится в жизни россиян с наступлением 1 января 2018 года
6
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
7
Главные песни композитора Владимира Шаинского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама