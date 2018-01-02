"Рейнджерс" победили "Баффало" в "Зимней классике" НХЛ

ТАСС, 2 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" одержали победу в овертайме над "Баффало" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в формате "Зимней классики" в Нью-Йорке.

Игра состоялась в понедельник стадионе "Сити-филд", который вмещает более 45 тыс. зрителей. В составе победителей шайбы забросили Пол Кэри (5-я минута), Михаэль Грабнер (9) и Джей Ти Миллер (63). У "Баффало" отличились Сэм Райнхарт (21) и Расмус Ристолайнен (41).

Встреча проходила при температуре минус 6 градусов, что является второй минимальной температурой проведения "Зимней классики". Самый "холодный" матч на открытом воздухе прошел в 2014 году в Мичигане (минус 11).

Впервые "Зимняя классика" прошла 1 января 2008 года в Баффало. Тогда "Баффало" в серии буллитов уступил "Питтсбургу" на стадионе Ральфа Уилсона. За тем матчем на стадионе наблюдали 71 217 человек. "Зимняя классика" прошла в юбилейный 10-й раз.

"Рейнджерс" вышли на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков, "Баффало" с 28 очками идет на последнем (16-м) месте. В следующем матче "Рейнджерс" 4 января примут "Чикаго", днем позже "Баффало" сыграет в гостях с "Миннесотой".