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Пятеро игроков КХЛ вошли в состав сборной США по хоккею на Олимпийские игры

Спорт
2 января, 1:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Капитаном команды назначен 38-летний Брайан Джионта

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ТАСС, 2 января. Тренерский штаб сборной США по хоккею огласил список игроков для участия в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.

В него вошли следующие игроки:

  • вратарь Райан Запольски ("Йокерит", КХЛ);
  • защитники Чад Биллинc ("Линчёпинг", Швеция), Джонатон Блум ("Сочи", КХЛ), Уилл Борген (Государственный университет Сент-Клауда), Мэттью Гилрой ("Йокерит", КХЛ), Райан Гандерсон ("Брюнес", Швеция), Бобби Сангвинетти ("Лугано", Швейцария), Ноа Уэлш ("Вёкше", Швеция), Джеймс Висневски ("Кассель", Германия);
  • нападающие Марк Аркобелло ("Берн", Швейцария), Крис Бурк ("Хёрши", Американская хоккейная лига), Бобби Батлер ("Милуоки", АХЛ), Райан Донато (Гарвардский университет), Брайан Джионта (без клуба), Джордан Гринуэй (Бостонский университет), Чэд Коларик ("Адлер", Германия), Брок Литтл ("Давос", Швейцария), Джон Маккарти ("Сан-Хосе", АХЛ), Брайан О'Нилл ("Йокерит", КХЛ), Гаррет Роу ("Цуг", Швейцария), Джим Слэйтер ("Фрибур-Готтерон", Швейцария), Райан Стоа ("Спартак", КХЛ), Трой Терри (Денверский университет).

Имена еще двух голкиперов будут названы позднее. Капитаном команды назначен 38-летний Джионта.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля. Американцы на групповом этапе сыграют со сборными Словакии, Словении и командой, составленной из российских хоккеистов, которые выступят под олимпийским флагом.

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