Мун Чжэ Ин поручил правительству готовиться к переговорам с КНДР о допуске к Олимпиаде

ТОКИО, 2 января. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал поручение правительству начать подготовку к переговорам с КНДР о ее возможном допуске к предстоящим зимним Олимпийским Играх в Пхёнчхане. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что южнокорейский президент также высоко оценил и поддержал готовность КНДР принять участие в Олимпиаде.

В понедельник, выступая с новогодним обращением к народу, Ким Чен Ын отметил, что КНДР готова отправить свою команду на Игры. Ким Чен Ын также подчеркнул необходимость улучшения отношений с Республикой Корея.

КНДР пропустила последний срок подачи заявления для участия в Олимпиаде, но до середины января технически еще имеет возможность направить на нее своих спортсменов. Вопрос безопасности самих зимних Игр в Пхёнчхане вызывает серьезные опасения у международного сообщества на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове из-за ракетно-ядерной активности Пхеньяна.