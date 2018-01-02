Защитник клуба НБА "Хьюстон" Харден пропустит как минимум две недели из-за травмы

ТАСС, 2 января. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" Джеймс Харден не сможет выйти на паркет в течение двух недель из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Игрок получил травму подколенного сухожилия в конце четвертой четверти матча регулярного чемпионата против "Лос-Анджелес Лейкерс" (148:142) в понедельник.

"Хьюстон" занимает второе место в таблице Западной конференции. Харден лидирует в НБА по среднему количеству очков за игру (32,3) и занимает третье место по числу передач (9,1). Защитник до этого не пропустил ни одного матча в текущем чемпионате, а начиная с сезона-2014/15 не сыграл лишь в двух играх.