Дерозан набрал рекордные для "Торонто" 52 очка в победном матче НБА с "Милуоки"

ТАСС, 2 января. "Торонто" в овертайме обыграл "Милуоки" со счетом 131:127 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Американский защитник хозяев Демар Дерозан набрал рекордные для франшизы 52 очка, став самым результативным игроком встречи. Предыдущее достижение принадлежало Винсу Картеру и Терренсу Россу, которым в разное время удалось набрать за "Торонто" 51 очко.

Дерозан был выбран "Торонто" на драфте 2009 года под девятым номером. В нынешнем сезоне он набирает в среднем за игру 24,1 очка, 4,3 подбора, 4,9 передачи.

"Торонто" занимает второе место в таблице Восточной конференции, "Милуоки" идет на шестой позиции.

Также во вторник "Бруклин" обыграл "Орландо" со счетом 98:95, российский центровой "Нетс" Тимофей Мозгов на площадку не выходил. "Миннесота" победила "Лос-Анджелес Лейкерс" - 114:96, а "Чикаго" в овертайме проиграл "Портленду" - 120:124.