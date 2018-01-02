Немецкая биатлонистка Дальмайер возобновила тренировки после болезни

ТАСС, 2 января. Семикратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер вернулась к тренировкам после болезни. Об этом сообщил тренер женской сборной Германии Геральд Хениг, слова которого приводит агентство DPA.

При этом отмечается, что участие Дальмайер в этапе Кубка мира в немецком Оберхофе (4-7 января) под вопросом.

"К сожалению, на праздниках Дальмайер снова заболела, поэтому и пропустила "Рождественскую гонку", на январских этапах необходимо скорректировать форму спортсменов перед Олимпиадой, - сказал Хениг. - Надо подождать некоторое время, чтобы принять решение по составу".

Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира сезона-2016/17, также в активе немецкой биатлонистки три серебра и три бронзы мировых первенств и 26 побед на этапах Кубка мира (17 - в личных соревнованиях, девять - в эстафетах).