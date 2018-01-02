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Немецкая биатлонистка Дальмайер возобновила тренировки после болезни

Спорт
2 января, 8:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Участие спортсменки в этапе Кубка мира в Оберхофе пока под вопросом

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Лаура Дальмайер

Лаура Дальмайер

© EPA/KIMIMASA MAYAMA

ТАСС, 2 января. Семикратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер вернулась к тренировкам после болезни. Об этом сообщил тренер женской сборной Германии Геральд Хениг, слова которого приводит агентство DPA.

При этом отмечается, что участие Дальмайер в этапе Кубка мира в немецком Оберхофе (4-7 января) под вопросом.

"К сожалению, на праздниках Дальмайер снова заболела, поэтому и пропустила "Рождественскую гонку", на январских этапах необходимо скорректировать форму спортсменов перед Олимпиадой, - сказал Хениг. - Надо подождать некоторое время, чтобы принять решение по составу".

Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира сезона-2016/17, также в активе немецкой биатлонистки три серебра и три бронзы мировых первенств и 26 побед на этапах Кубка мира (17 - в личных соревнованиях, девять - в эстафетах).

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