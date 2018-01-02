Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры об участии в Олимпиаде 9 января

ТАСС, 2 января. Южная Корея предложила КНДР провести 9 января переговоры на высоком уровне, темой которых станет возможное участие северокорейских спортсменов в предстоящих зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что соответствующее предложение было озвучено министром объединения Республики Корея Чо Мён Гёном. В случае согласия северокорейской стороны эти переговоры должны пройти в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал поручение своему правительству начать подготовку к переговорам с КНДР о ее возможном участии в предстоящих зимних Олимпийских играх. Такой шаг был предпринят в ответ на готовность КНДР принять участие в Олимпиаде, озвученную северокорейским лидером Ким Чен Ыном в его новогоднем обращении.

КНДР пропустила последний срок подачи заявления для участия в Олимпиаде, но до середины января технически еще имеет возможность направить на нее своих спортсменов. Вопрос безопасности самих зимних Игр в Пхёнчхане вызывает серьезные опасения у международного сообщества на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове из-за ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.