Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры об участии в Олимпиаде 9 января

Спорт
2 января, 9:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

В случае согласия КНДР переговоры должны пройти в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме

Поделиться
Материал из 1 страницы
Логотип Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане

Логотип Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане

© AP Photo/Lee Jin-man

ТАСС, 2 января. Южная Корея предложила КНДР провести 9 января переговоры на высоком уровне, темой которых станет возможное участие северокорейских спортсменов в предстоящих зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что соответствующее предложение было озвучено министром объединения Республики Корея Чо Мён Гёном. В случае согласия северокорейской стороны эти переговоры должны пройти в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал поручение своему правительству начать подготовку к переговорам с КНДР о ее возможном участии в предстоящих зимних Олимпийских играх. Такой шаг был предпринят в ответ на готовность КНДР принять участие в Олимпиаде, озвученную северокорейским лидером Ким Чен Ыном в его новогоднем обращении.

КНДР пропустила последний срок подачи заявления для участия в Олимпиаде, но до середины января технически еще имеет возможность направить на нее своих спортсменов. Вопрос безопасности самих зимних Игр в Пхёнчхане вызывает серьезные опасения у международного сообщества на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове из-за ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

Смотрите также

США не планируют приостанавливать учения с Южной Кореей из-за Олимпиады

Президент Республики Корея предложил США отложить учения перед Олимпиадой

СМИ: глава МОК планирует уговорить КНДР принять участие в Олимпиаде-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Страны
КНДР Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первый на Северном флоте дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" прибыл на базу
2
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
3
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
4
Советник муфтия Дагестана подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты РФ
5
Прощание с актером Александром Шавриным пройдет 2 января в Театре Маяковского
6
Путин подписал закон о штрафах за предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам
7
Почти 80 музеев Москвы работают бесплатно со 2 по 7 января
Темы дня
Новости партнеров
Реклама