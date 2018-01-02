Арбитр скончался в Мексике после нападения футболиста в матче любителей

ТАСС, 2 января. Футбольный арбитр Хосе Капетильо скончался в Мексике после травмы головы, полученной в результате нападения на него игрока в матче любительских команд. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Веракрус. По информации издания, игрок по фамилии Милтон, получив красную карточку, нанес арбитру удар по голове. Судья без сознания был доставлен в больницу и впал в кому, в которой пребывал неделю, врачам не удалось спасти арбитра.

Против футболиста возбуждено уголовное дело.