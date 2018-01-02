Хомуха: клубы должны договориться соблюдать потолок зарплат для молодых футболистов

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Система потолка зарплат для молодых российских футболистов должна обсуждаться с руководителями клубов, необходимо избегать всяческих злоупотреблений и нарушений. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер юношеской сборной России (игроки 2002 г.р.) Дмитрий Хомуха.

Ранее исполком Российского футбольного союза принял решение ввести потолок зарплат для первого профессионального контракта футболиста с сезона-2020/21.

"Систему с потолком зарплат необходимо обсуждать с руководителями клубов, и если будет принято такое решение, то оно должно соблюдаться, ведь мы все прекрасно знаем, как это можно обойти. Если это будет согласованно, это неплохое решение для начинающих российских футболистов, главное, чтобы не было злоупотреблений и нарушений", - сказал Хомуха.

"Также первые контракты молодых игроков должны быть не просто ограничены, если игрок проявляет себя, то должна быть бонусная система, ведь футболист должен не получать зарплату, а ее зарабатывать. Если игрок начинает играть в первой команде, то статья в контракте должна давать ему возможность получать не только оговоренные суммы, это придаст мотивации молодым футболистам", - считает тренер.

Специалист уверен, что инфраструктура, построенная к чемпионату мира в России 2018 года, даст толчок к развитию детско-юношеского футбола в стране.

"К тому времени (через два с половиной года - прим. ТАСС) ситуация изменится кардинальным образом: улучшится инфраструктура, обеспечение региональной подготовки футболистов, начнется пополнение игроков в юношеские команды. Со временем, когда инфраструктура чемпионата мира будет готова, будет изменено финансирование региональных объединений. Эти улучшения дадут толчок к развитию детско-юношеского футбола", - сказал он.