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Вся инфраструктура Каспийска в феврале будет готова к ЧЕ-2018 по борьбе

Спорт
2 января, 12:00 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 2, января. /ТАСС

Турнир пройдет с 30 апреля по 6 мая

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МАХАЧКАЛА, 2 января. /ТАСС/. Власти Дагестана рассчитывают к концу февраля подготовить всю инфраструктуру дагестанского Каспийска к чемпионату Европы по борьбе 2018 года, сообщил ТАСС cтатс-секретарь - заместитель министра по физической культуре и спорту Дагестана Гайдарбек Гайдарбеков.

В конце августа Объединенный мир борьбы (UWW) утвердил проведение чемпионата Европы по спортивной борьбе 2018 года в Каспийске. Оргкомитет по подготовке к проведению чемпионата возглавил временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев. Турнир пройдет с 30 апреля по 6 мая. Состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе.

"Сам чемпионат будет проходить во дворце спорта имени Али Алиева - его готовят, расширяют, дополнительные пристройки делают. <...> Инфраструктура Каспийска и спорткомплекс будут готовы к концу февраля, рассчитываем так", - сказал замминистра.

Дворец спорта и молодежи в Каспийске реконструируют под стандарты UWW. Также ведутся строительные работы в санатории "Каспий", чтобы на должном уровне создать условия для проживания и тренировок.

Кроме того, по словам Гайдарбекова, сейчас к турниру готовят и волонтеров. Во время чемпионата будут работать около 200 добровольцев.

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