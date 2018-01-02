Кравцов: ЧЕ по конькобежному спорту станет генеральной репетицией олимпийского турнира

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Чемпионат Европы по конькобежному спорту 2018 года на отдельных дистанциях станет генеральной репетицией турнира, который пройдет в рамках Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС заявил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

Чемпионат Европы - 2018 пройдет в подмосковной Коломне с 5 по 7 января. "Рассчитываю, что наши спортсмены выступят в полную силу, тем более, что турнир впервые пройдет в таком формате, значит, это будет генеральная репетиция Олимпиады в Пхёнчхане. Про медальные планы говорить не люблю и не буду", - заявил Кравцов.

По словам Кравцова, в 2017 году следует отметить лидеров сборной России Павла Кулижникова и Дениса Юскова. "В первую очередь, стоит сказать про Дениса Юскова, который обновил мировой рекорд на дистанции 1500 м, который держался восемь лет, и он давно шел к этому достижению. Рассчитываем, что ему удастся выступить на Играх-2018. Важно также, что Павел Кулижников в 2017 году вернулся в строй после травм и приближается к тем результатам, которые он демонстрировал два года назад", - сказал глава СКР.

"Что касается шорт-трека, там не было выдающихся результатов, но, несмотря на это, удалось завоевать олимпийские квоты. Сейчас команда готовится, рассчитываем, что они смогут побороться на Играх в Корее", - добавил Кравцов.

СКР подал иски в Спортивный арбитражный суд (КАС) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненное отстранить конькобежцев Ольгу Фаткулину, Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. "Год был непростой для наших спортсменов, но нам удалось сохранить настрой к Олимпиаде. Важно, чтобы МОК занял разумную позицию в плане допуска наших спортсменов к Играм, чтобы не ущемить права спортсменов, которых отстраняют от Олимпиад на очень сомнительных основаниях", - заключил Кравцов.

Олимпийские игры - 2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях под олимпийским флагом из-за временного приостановления членства Олимпийского комитета России в организации. Такое решение было принято по итогам расследования МОК и Всемирного антидопиногового агентства (WADA) о нарушениях антидопинговых правил в российском спорте.