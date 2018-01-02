СМИ: "Удинезе" попытается приобрести Вериссимо, которым интересуется "Спартак"

ТАСС, 2 января. Итальянский футбольный клуб "Удинезе" намерен купить защитника бразильского "Сантоса" Лукаса Вериссимо, интерес к которому проявляет российский "Спартак". Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb.com.

Отмечается, что итальянский клуб давно проявляет интерес к 22-летнему бразильцу и намерен вступить в переговоры после того, как стало известно об интересе к нему с российской стороны.

Действующий контракт Вериссимо с "Сантосом" рассчитан до июля 2022 года. В основной команде защитник дебютировал в 2015 году, до этого он играл в молодежном составе клуба.