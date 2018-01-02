Вестерлунд возглавит сборную дивизиона Чернышева на Матче звезд КХЛ вместо Скабелки

ТАСС, 2 января. Главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд возглавит сборную дивизиона Чернышева на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Изначально планировалось, что командой будет руководить Андрей Скабелка, но он был уволен с поста главного тренера омского "Авангарда" 29 декабря.

Неделя звезд КХЛ пройдет в Астане с 10 по 14 января и включит в себя Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.