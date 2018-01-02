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Вестерлунд возглавит сборную дивизиона Чернышева на Матче звезд КХЛ вместо Скабелки

Спорт
2 января, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

29 декабря Скабелка был отправлен в отставку с поста главного тренера омского "Авангарда"

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Главный тренер ХК "Салават Юлаев" Эркка Вестерлунд

Главный тренер ХК "Салават Юлаев" Эркка Вестерлунд

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 2 января. Главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд возглавит сборную дивизиона Чернышева на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Изначально планировалось, что командой будет руководить Андрей Скабелка, но он был уволен с поста главного тренера омского "Авангарда" 29 декабря.

Неделя звезд КХЛ пройдет в Астане с 10 по 14 января и включит в себя Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.

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