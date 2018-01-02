Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский боксер Курбанов может провести бой с Маргарито 5 мая в Екатеринбурге

Спорт
2 января, 13:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Как сообщил ТАСС исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов, в настоящее время идут переговоры с мексиканским боксером

Поделиться
Материал из 1 страницы
Магомед Курбанов

Магомед Курбанов

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Магомед Курбанов 5 мая в Екатеринбурге может провести бой с бывшим чемпионом мира мексиканцем Антонио Маргарито. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

"На 5 мая под открытие академии мы готовим большое мероприятие, пытаемся договориться с Маргарито [для боя против Курбанова]", - сказал Титов.

Курбанов владеет интернациональным титулом Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. Всего на его счету 13 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.

Маргарито возобновил карьеру в 2016 году после пятилетнего перерыва. В разное время он владел титулами WBO, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе. Всего на его счету 41 победа (27 нокаутом) и восемь поражений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
2
Первый на Северном флоте дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" прибыл на базу
3
Националисты на годовщину рождения Бандеры устроили марши в городах Украины
4
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
5
Советник муфтия Дагестана подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты РФ
6
Прощание с актером Александром Шавриным пройдет 2 января в Театре Маяковского
7
Путин подписал закон о штрафах за предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама