Российский боксер Курбанов может провести бой с Маргарито 5 мая в Екатеринбурге

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Магомед Курбанов 5 мая в Екатеринбурге может провести бой с бывшим чемпионом мира мексиканцем Антонио Маргарито. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

"На 5 мая под открытие академии мы готовим большое мероприятие, пытаемся договориться с Маргарито [для боя против Курбанова]", - сказал Титов.

Курбанов владеет интернациональным титулом Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. Всего на его счету 13 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.

Маргарито возобновил карьеру в 2016 году после пятилетнего перерыва. В разное время он владел титулами WBO, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе. Всего на его счету 41 победа (27 нокаутом) и восемь поражений.