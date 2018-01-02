Шарапова считает великолепным матч с Риске на турнире WTA в Шэньчжэне

ТАСС, 2 января. Россиянка Мария Шарапова назвала великолепным матч второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне (призовой фонд - $627 тыс.), с американкой Элисон Риске. Слова Шараповой приводит пресс-служба WTA.

Встреча состоялась во вторник и завершилась победой россиянки со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

"Я рада, что у меня был такой матч, хотя я и хотела одержать легкую и быструю победу, но такие игры нужны, особенно если учитывать короткую подготовку к Открытому чемпионату Австралии, - сказала Шарапова. - Очень рада вернуться на корт, думаю, наш матч был великолепным".

В 1/4 финала турнира Шарапова встретится с представительницей Казахстана Зариной Дияс. Турнир завершится 7 января.