Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шарапова считает великолепным матч с Риске на турнире WTA в Шэньчжэне

Спорт
2 января, 14:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Встреча состоялась во вторник и завершилась победой россиянки со счетом 4:6, 6:3, 6:2

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Шарапова

Мария Шарапова

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 2 января. Россиянка Мария Шарапова назвала великолепным матч второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне (призовой фонд - $627 тыс.), с американкой Элисон Риске. Слова Шараповой приводит пресс-служба WTA.

Встреча состоялась во вторник и завершилась победой россиянки со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

"Я рада, что у меня был такой матч, хотя я и хотела одержать легкую и быструю победу, но такие игры нужны, особенно если учитывать короткую подготовку к Открытому чемпионату Австралии, - сказала Шарапова. - Очень рада вернуться на корт, думаю, наш матч был великолепным".

В 1/4 финала турнира Шарапова встретится с представительницей Казахстана Зариной Дияс. Турнир завершится 7 января.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
2
Первый на Северном флоте дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" прибыл на базу
3
Националисты на годовщину рождения Бандеры устроили марши в городах Украины
4
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
5
Советник муфтия Дагестана подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты РФ
6
Прощание с актером Александром Шавриным пройдет 2 января в Театре Маяковского
7
Путин подписал закон о штрафах за предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама