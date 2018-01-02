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Артемьев: перед сборными РФ по регби стоит задача квалифицироваться на Игры в Токио

Спорт
2 января, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Сборные России не сумели отобраться на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро

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Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев

Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Перед мужской и женской сборными России по регби-7 поставлена задача квалифицироваться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

"Конечно (стоит задача попасть на Игры в Токио). Все, что касается женской сборной - все реалистично, оптимистичный сценарий - это медали. Относительно мужской команды - в мире пока есть более сильные сборные, нам еще предстоит много работать. Но на европейском уровне мы сильны", - сказал Артемьев.

Сборные России не сумели отобраться на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Мужская сборная России по регби-7 - трехкратный чемпион Европы (2007, 2009, 2016), женская команда - четырехкратный (2013, 2014, 2016, 2017).

Международный олимпийский комитет в октябре 2009 года принял решение о включении регби-7 в программу Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и в Токио.

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