ФИФА устно подтвердила, что во время ЧМ-2018 в Крыму будут разрешены фан-зоны

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Международная федерация футбола (ФИФА) неофициально подтвердила, что минимум две фан-зоны будут работать на территории Крыма во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщил президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

Ранее в ФИФА заявили, что проживание в Крыму не помешает болельщикам приобрести билеты на матчи чемпионата мира по футболу.

"Мы отправили в ФИФА письмо, они устно подтвердили, что фан-зоны в Крыму будут разрешены, как и на всей территории России, но это все еще неофициально. Мы пока не знаем, сколько их будет. Мы говорили точно о двух фан-зонах - в Севастополе и Симферополе, а остальное будем смотреть по требованиям ФИФА. Надеемся, что получим ответ как можно скорее", - сказал Ветоха.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.