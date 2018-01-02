Ходок Кирдяпкин завершил карьеру

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Чемпион мира 2005 года в спортивной ходьбе на 50 км Сергей Кирдяпкин завершил свою спортивную карьеру. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации легкой атлетики Республики Мордовия (ФЛАРМ) Михаил Храмов.

37-летний Кирдяпкин в 2017 году находился в списке кандидатов в сборную России по легкой атлетике, однако не был заявлен ни на один старт. Ходок был лишен возможности принимать участия в соревнованиях до тех пор, пока не вернет в Международную федерацию легкоатлетических федераций призовые за аннулированные из-за нарушений антидопинговых правил результаты.

"Кирдяпкин завершил спортивную карьеру", - сообщил Храмов.

По словам главы мордовской федерации легкой атлетики, не стоит ждать участия в соревнованиях и от олимпийской чемпионки 2008 года в ходьбе на 20 км Ольги Каниськиной.

Ранее стало известно, что Кирдяпкин и Каниськина не вошли в утвержденный президентом ФЛАРМ список кандидатов в спортивную сборную команду Республики Мордовия по легкой атлетике на 2018 год. Этот документ опубликован на официальном сайте Школы олимпийского резерва Республики Мордовия.