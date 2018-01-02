Сборная России по теннису проиграла команде Швейцарии на Кубке Хопмана

ТАСС, 2 января. Сборная России по теннису уступила команде Швейцарии во втором туре группового этапа Кубка Хопмана. Турнир проходит в Австралии.

Карен Хачанов проиграл Роджеру Федереру со счетом 3:6, 6:7 (8:10), а Анастасия Павлюченкова уступила Белинде Бенчич - 1:6, 6:3, 3:6. В миксте россияне также потерпели поражение - 3:4 (1:5), 4:3 (4:3), 1:4. Итоговый счет в матче - 3-0 в пользу швейцарцев.

Ранее сборная России в первом матче проиграла команде США, которая во вторник обыграла японцев со счетом 2-1.

4 января россияне сыграют с командой Японии, которую представляют Наоми Осака и Юити Сугита. Сборные Швейцарии и США в очном противостоянии разыграют первое место в группе B и путевку в финал турнира.