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Сборная России по теннису проиграла команде Швейцарии на Кубке Хопмана

Спорт
2 января, 16:59 дата обновления: 2 января, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Швейцарская команда одержала досрочную победу, выиграв первые два матча

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Роджер Федерер

Роджер Федерер

© EPA-EFE/ALEXANDRA WEY

ТАСС, 2 января. Сборная России по теннису уступила команде Швейцарии во втором туре группового этапа Кубка Хопмана. Турнир проходит в Австралии.

Карен Хачанов проиграл Роджеру Федереру со счетом 3:6, 6:7 (8:10), а Анастасия Павлюченкова уступила Белинде Бенчич - 1:6, 6:3, 3:6. В миксте россияне также потерпели поражение - 3:4 (1:5), 4:3 (4:3), 1:4. Итоговый счет в матче - 3-0 в пользу швейцарцев.

Ранее сборная России в первом матче проиграла команде США, которая во вторник обыграла японцев со счетом 2-1.

4 января россияне сыграют с командой Японии, которую представляют Наоми Осака и Юити Сугита. Сборные Швейцарии и США в очном противостоянии разыграют первое место в группе B и путевку в финал турнира.

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