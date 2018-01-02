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Лидеры сборной России выступят на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве

Спорт
2 января, 17:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Соревнования пройдут 6 января

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МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Лидеры сборной России по фристайлу выступят 6 января на этапе Кубка мира в Москве. Об этом ТАСС сообщили организаторы соревнований.

"В соревнования примут участие Максим Буров, Станислав Никитин, Александра Орлова, Кристина Спиридонова, Любовь Никитина, Алина Гриднева, Вероника Корсунова, Илья Буров, Павел Кротов и другие", - сказал собеседник агентства.

На московском этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика участники поборются за путевки на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

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