Тренер сборной РФ по биатлону отметил хорошую форму Мироновой перед этапом КМ в Оберхофе

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Попадание Светланы Мировоной в состав сборной России по биатлону на четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе объясняется ее отличным функциональным состоянием. Об этом ТАСС сообщил тренер женской сборной Сергей Коновалов.

В состав сборной, который был оглашен во вторник, не вошли Ирина Старых и Ульяна Кайшева, хотя ранее спортсменки были заявлены на участие в соревнованиях. Старых выступит на этапе Кубка IBU в словацком Осрблье (5-7 января). Кайшева примет участие в следующем, пятом этапе Кубка мира, который пройдет в Рупольдинге (9-14 января).

"Как мы все знаем, Света Миронова отличается хорошим функциональным состоянием, показывала хорошие скорости в Хохфильцене, после чего было принято решение о возможности ее участия в Кубке мира. Что касается Кайшевой, то здесь не нужно говорить о том, что ее отцепили, ей просто дали возможность стартовать в Рупольдинге. Абсолютно никакой политики. Мы за то, чтобы всегда стартовали только лучшие", - прокомментировал выбор Коновалов.

В состав сборной на этап в Оберхофе также вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Виктория Сливко и Дарья Виролайнен. Соревнования пройдут с 4 по 7 января.