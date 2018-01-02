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Тренер сборной РФ по биатлону отметил хорошую форму Мироновой перед этапом КМ в Оберхофе

Спорт
2 января, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Ранее стало известно, что Светлана Миронова вошла в состав сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе, который пройдет с 4 по 7 января

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Светлана Миронова

Светлана Миронова

© Андрей Аносов/СБР/ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Попадание Светланы Мировоной в состав сборной России по биатлону на четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе объясняется ее отличным функциональным состоянием. Об этом ТАСС сообщил тренер женской сборной Сергей Коновалов.

В состав сборной, который был оглашен во вторник, не вошли Ирина Старых и Ульяна Кайшева, хотя ранее спортсменки были заявлены на участие в соревнованиях. Старых выступит на этапе Кубка IBU в словацком Осрблье (5-7 января). Кайшева примет участие в следующем, пятом этапе Кубка мира, который пройдет в Рупольдинге (9-14 января).

"Как мы все знаем, Света Миронова отличается хорошим функциональным состоянием, показывала хорошие скорости в Хохфильцене, после чего было принято решение о возможности ее участия в Кубке мира. Что касается Кайшевой, то здесь не нужно говорить о том, что ее отцепили, ей просто дали возможность стартовать в Рупольдинге. Абсолютно никакой политики. Мы за то, чтобы всегда стартовали только лучшие", - прокомментировал выбор Коновалов.

В состав сборной на этап в Оберхофе также вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Виктория Сливко и Дарья Виролайнен. Соревнования пройдут с 4 по 7 января.

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