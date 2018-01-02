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Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в декабре

Спорт
2 января, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

В декабре спортсменка выиграла первый старт в сезоне, заняв первое место на Рождественских стартах в Минске с результатом 2 метра

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Алексей Панциков/ТАСС

ТАСС, 2 января. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в декабре. Об этом сообщает пресс-служба Европейской ассоциации легкой атлетики.

В декабре спортсменка выиграла первый старт в сезоне, заняв первое место на Рождественских стартах в Минске с результатом 2 метра.

Кроме Ласицкене на звание лучшей легкоатлетки в Европе по итогам декабря претендуют турецкая бегунья на длинные дистанции Ясемин Джан, немецкая бегунья на длинные дистанции Алина Рех, британская бегунья на средние дистанции Хэрриет Ноулес-Джонс и немецкая бегунья на короткие дистанции Татьяна Пинту. Победитель определится в результате голосования болельщиков в социальных сетях, которое продлится до 6 января.

На звание лучшего легкоатлета месяца претендуют швейцарский бегун на длинные дистанции Жюльен Уондерс, норвежский марафонец Сондре Нордстад, его соотечественник, бегун на средние дистанции Якоб Ингебригтсен, французский бегун на средние дистанции Джимми Грезье и бегун на длинные дистанции Каан Озбилен, представляющий Турцию.

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