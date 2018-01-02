Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: хоккеисты молодежной сборной России должны играть с американцами с позиции силы

Спорт
2 января, 20:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Матч Россия - США пройдет в ночь на среду

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 января. Сборная России по хоккею во время четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира против команды США должна играть с позиции силы. Такое мнение высказал олимпийский чемпион Виталий Прохоров, чьи слова приводит "Газета.Ru".

Матч Россия - США пройдет в ночь на среду.

"Все видят, что американцы - это серьезный соперник, хоть и проиграли словакам, - сказал Прохоров. - Члены сборной играли вместе два года, большинство игроков 98-го года рождения. Они очень хорошо тактически и технически обучены, и это физически крепкая команда. Однако наши ребята 98-го года рождения ни разу не проигрывали этому составу, так что, не исключено, что соперник это держит в уме и будет ощущать психологическое давление, то есть, наша команда должна действовать с позиции силы".

"Российские хоккеисты исторически удачнее играют с североамериканцами, чем с европейцами. В предстоящем четвертьфинале очень будет важна дисциплина, нам нужно как можно меньше удаляться, ведь играть будем против хозяев турнира. В целом, фактор выступления в гостях у американцев может оказать совершенно разное влияние. Понятно, что ребята переживают, но можно сделать так, чтобы волнение придало сил на матч и заставило бы сильнее сконцентрироваться на игре", - добавил Прохоров.

Молодежный чемпионат мира, который проходит в Баффало, завершится 5 января.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
FT: НАТО сталкивается с проблемами в действиях, направленных на сдерживание России
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Госдеп: Россия контролировала в 2005-2015 годах 5% торговли оружием в мире
4
У СБ ООН нет планов проведения заседания по Ирану
5
Пантера насмерть загрызла мужчину в частном зверинце в Подмосковье
6
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
7
Прокуратура Нидерландов не опубликует список подозреваемых по делу авиакатастрофы MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама