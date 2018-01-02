Эксперт: хоккеисты молодежной сборной России должны играть с американцами с позиции силы

ТАСС, 2 января. Сборная России по хоккею во время четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира против команды США должна играть с позиции силы. Такое мнение высказал олимпийский чемпион Виталий Прохоров, чьи слова приводит "Газета.Ru".

Матч Россия - США пройдет в ночь на среду.

"Все видят, что американцы - это серьезный соперник, хоть и проиграли словакам, - сказал Прохоров. - Члены сборной играли вместе два года, большинство игроков 98-го года рождения. Они очень хорошо тактически и технически обучены, и это физически крепкая команда. Однако наши ребята 98-го года рождения ни разу не проигрывали этому составу, так что, не исключено, что соперник это держит в уме и будет ощущать психологическое давление, то есть, наша команда должна действовать с позиции силы".

"Российские хоккеисты исторически удачнее играют с североамериканцами, чем с европейцами. В предстоящем четвертьфинале очень будет важна дисциплина, нам нужно как можно меньше удаляться, ведь играть будем против хозяев турнира. В целом, фактор выступления в гостях у американцев может оказать совершенно разное влияние. Понятно, что ребята переживают, но можно сделать так, чтобы волнение придало сил на матч и заставило бы сильнее сконцентрироваться на игре", - добавил Прохоров.

Молодежный чемпионат мира, который проходит в Баффало, завершится 5 января.