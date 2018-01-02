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Стал известен состав сборной России по гандболу на матч отбора ЧМ с командой Люксембурга

Спорт
2 января, 20:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Встреча состоится 3 января

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ТАСС, 2 января. Тренерский штаб сборной России по гандболу определился с составом на матч отборочного турнира чемпионата мира 2019 года против команды Люксембурга. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Всего в состав российской команды вошли 16 человек: вратари - Олег Грамс ("Дюнкерк", Франция), Виктор Киреев ("Мотор", Украина); левые крайние - Роман Остащенко ("Чеховские медведи"), Тимур Дибиров ("Вардар", Македония); левые полусредние - Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Виталий Комогоров ("Динамо", Румыния), Сергей Горбок ("Пик Сегед", Венгрия), Дмитрий Санталов ("Чеховские медведи"); разыгрывающий - Дмитрий Житников ("Пик Сегед", Венгрия); линейные - Глеб Калараш ("Магдебург", Германия), Максим Михалин (СКИФ), Денис Васильев ("Чеховские медведи"); правые полусредние - Дмитрий Киселев ("Университет-Нева"), Сергей Шельменко ("Мотор", Украина); правые крайние - Даниил Шишкарев ("Вардар", Македония), Дмитрий Ковалев ("Спартак").

Матч пройдет 3 января в Люксембурге. После двух туров российская сборная возглавляет группу 1, набрав четыре очка, люксембуржцы с одним очком идут на последнем месте.

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