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FIL примет решение по делам тренера Демченко и саночницы Ивановой 3 января

Спорт
2 января, 20:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Антидопинговая комиссия FIL 2 января рассматривала дела Демченко и Ивановой

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Альберт Демченко

Альберт Демченко

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Антидопинговая комиссия Международной федерации санного спорта (FIL) примет решение по делам отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой 3 января. Об этом сообщила ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

Антидопинговая комиссия FIL 2 января рассматривала дела Демченко и Ивановой.

"Заседание комиссии уже завершилось, - заметила Гарт. - Насколько я понимаю, окончательное решение станет известно 3 января, его опубликуют на сайте международной федерации".

22 декабря 2017 года МОК объявил о пожизненном отстранении Демченко и Ивановой и аннулировании их результатов на Играх-2014 в Сочи. Демченко и Иванова завоевали серебро в эстафете вместе с Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым. Также Демченко был лишен серебра в соревнованиях одиночек. 23 декабря FIL сделала заявление, что дела Демченко и Ивановой будут рассмотрены антидопинговой комиссией этой организации.

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