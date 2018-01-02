СМИ: "Зенит" готов заплатить €13,5 млн за футболиста "Сан-Паулу" Кайо

ТАСС, 2 января. Российский футбольный клуб "Зенит" заинтересован в приобретении защитника бразильского "Сан-Паулу" Родриго Кайо. Об этом сообщает издание Daily Record.

Отмечается, что "Зенит" предложил за 24-летнего футболиста €13,5 млн. В прошлом году клуб из Санкт-Петербурга предпринимал попытку приобрести Кайо, однако тогда он не согласился переезжать в Россию.

Кайо выступает за "Сан-Паулу" с 2011 года. В 2017 году он провел за команду 35 матчей в различных турнирах, не отметившись результативными действиями. В составе сборной Бразилии футболист стал олимпийским чемпионом 2016 года.