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СМИ: "Зенит" готов заплатить €13,5 млн за футболиста "Сан-Паулу" Кайо

Спорт
2 января, 21:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

В составе сборной Бразилии защитник стал олимпийским чемпионом 2016 года

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ТАСС, 2 января. Российский футбольный клуб "Зенит" заинтересован в приобретении защитника бразильского "Сан-Паулу" Родриго Кайо. Об этом сообщает издание Daily Record.

Отмечается, что "Зенит" предложил за 24-летнего футболиста €13,5 млн. В прошлом году клуб из Санкт-Петербурга предпринимал попытку приобрести Кайо, однако тогда он не согласился переезжать в Россию.

Кайо выступает за "Сан-Паулу" с 2011 года. В 2017 году он провел за команду 35 матчей в различных турнирах, не отметившись результативными действиями. В составе сборной Бразилии футболист стал олимпийским чемпионом 2016 года.

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