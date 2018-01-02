Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комиссия FIL решила не накладывать санкции на тренера Демченко и саночницу Иванову

Спорт
2 января, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Ближайший этап Кубка мира пройдет с 6 по 7 января в немецком Кенигзее

Поделиться
Материал из 1 страницы
Татьяна Иванова

Татьяна Иванова

© EPA/YURI KOCHETKOV

ТАСС, 2 января.. Антидопинговая комиссия Международной федерации санного спорта (FIL) не нашла оснований для наложения запрета российской саночнице Татьяне Ивановой продолжать участвовать в международных соревнованиях, а главному тренеру сборной России Альберту Демченко - присутствовать на них в качестве официального лица. Об этом сообщает пресс-служба FIL.

Антидопинговая комиссия FIL 2 января рассмотрела дела отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) Демченко и Ивановой. В сообщении отмечается, что дисциплинарная комиссия FIL не смогла с полной уверенностью установить факт нарушения ими антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

22 декабря 2017 года МОК объявил о пожизненном отстранении Демченко и Ивановой и аннулировании их результатов на Играх-2014. Демченко и Иванова завоевали серебро в эстафете вместе с Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым. Также Демченко был лишен серебра в соревнованиях одиночек. 23 декабря FIL сделала заявление, что дела Демченко и Ивановой будут рассмотрены антидопинговой комиссией этой организации.

Ближайший этап Кубка мира пройдет с 6 по 7 января в немецком Кенигзее, 3 января начнутся официальные тренировки, предваряющие соревнования.

Смотрите также

Бывший тренер сборной РФ Плайкнер считает глупостью допинговые обвинения в адрес Демченко

Австрийский саночник Прок не верит в причастность Демченко к допинговым нарушениям

FIL рассмотрит дела отстраненных МОК тренера сборной РФ Демченко и саночницы Ивановой

Саночник Демченко не позволит опорочить свое честное имя трем представителям комиссии МОК

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
FT: НАТО сталкивается с проблемами в действиях, направленных на сдерживание России
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Госдеп: Россия контролировала в 2005-2015 годах 5% торговли оружием в мире
4
У СБ ООН нет планов проведения заседания по Ирану
5
Пантера насмерть загрызла мужчину в частном зверинце в Подмосковье
6
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
7
Прокуратура Нидерландов не опубликует список подозреваемых по делу авиакатастрофы MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама