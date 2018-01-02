Комиссия FIL решила не накладывать санкции на тренера Демченко и саночницу Иванову

ТАСС, 2 января.. Антидопинговая комиссия Международной федерации санного спорта (FIL) не нашла оснований для наложения запрета российской саночнице Татьяне Ивановой продолжать участвовать в международных соревнованиях, а главному тренеру сборной России Альберту Демченко - присутствовать на них в качестве официального лица. Об этом сообщает пресс-служба FIL.

Антидопинговая комиссия FIL 2 января рассмотрела дела отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) Демченко и Ивановой. В сообщении отмечается, что дисциплинарная комиссия FIL не смогла с полной уверенностью установить факт нарушения ими антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

22 декабря 2017 года МОК объявил о пожизненном отстранении Демченко и Ивановой и аннулировании их результатов на Играх-2014. Демченко и Иванова завоевали серебро в эстафете вместе с Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым. Также Демченко был лишен серебра в соревнованиях одиночек. 23 декабря FIL сделала заявление, что дела Демченко и Ивановой будут рассмотрены антидопинговой комиссией этой организации.

Ближайший этап Кубка мира пройдет с 6 по 7 января в немецком Кенигзее, 3 января начнутся официальные тренировки, предваряющие соревнования.