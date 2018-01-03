"Аталанта" победила "Наполи" и вышла в 1/2 финала Кубка Италии по футболу

ТАСС, 3 января. "Аталанта" выиграла в гостях у "Наполи" со счетом 2:1 в матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу и вышла в следующий раунд турнира.

В составе "Аталанты" голами отметились Тимоти Кастань (50-я минута) и Алехандро Гомес (81). За неаполитанцев забил Дрис Мертенс (84).

"Наполи" лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии (48 очков), клуб из Бергамо занимает девятую позицию с 27 очками в активе.

Соперником "Аталанты" по полуфиналу Кубка страны станет победитель матча между двумя туринскими клубами "Ювентус" - "Торино", который начнется в среду в 22:45 мск.