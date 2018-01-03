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Сборная России по хоккею уступила команде США в 1/4 финала молодежного ЧМ

Спорт
3 января, 6:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу действующих чемпионов мира

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Хоккеисты сборной России

Хоккеисты сборной России

© Елена Руско/ТАСС

ТАСС, 3 января. Хоккеисты сборной России проиграли команде США со счетом 2:4 в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира, проходящего в американском Баффало.

В составе чемпионов мира 2017 года заброшенными шайбами отметились Киффер Беллоуз (3-я, 53-я минуты), Кайлер Ямамото (15) и Джоуи Андерсон (60). За сборную России отличились Марсель Шолохов (11) и Андрей Алтыбармакян (44). В конце первого периода защитник сборной России Владислав Семин за удар соперника в голову был удален до конца встречи.

Российские хоккеисты не смогли завоевать медали молодежного чемпионата мира впервые с 2010 года.

Соперники встречались между собой на пяти последних молодежных мировых первенствах. Только один раз россияне и американцы играли на групповом этапе - в конце декабря 2013 года в Уфе хозяева турнира выиграли у будущих чемпионов мира. Остальные четыре поединка проходили на разных стадиях плей-офф: по два раза в 1/4 финала и 1/2 финала. Ранее россияне уступили американцам лишь год назад в Монреале в полуфинале в серии буллитов.

В 1/2 финала команда США сыграет со шведами, другую пару полуфиналистов составили сборные Канады и Чехии. Оба матча пройдут 4 января.

Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.

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