Сборная России по хоккею уступила команде США в 1/4 финала молодежного ЧМ

ТАСС, 3 января. Хоккеисты сборной России проиграли команде США со счетом 2:4 в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира, проходящего в американском Баффало.

В составе чемпионов мира 2017 года заброшенными шайбами отметились Киффер Беллоуз (3-я, 53-я минуты), Кайлер Ямамото (15) и Джоуи Андерсон (60). За сборную России отличились Марсель Шолохов (11) и Андрей Алтыбармакян (44). В конце первого периода защитник сборной России Владислав Семин за удар соперника в голову был удален до конца встречи.

Российские хоккеисты не смогли завоевать медали молодежного чемпионата мира впервые с 2010 года.

The USA win calls for celebration! The USA advances to the semifinals after a 4-2 win over Russia. pic.twitter.com/jyhAvlqc0G — WJC 2018 in Buffalo (@WJCinBUF) 3 января 2018 г.

Соперники встречались между собой на пяти последних молодежных мировых первенствах. Только один раз россияне и американцы играли на групповом этапе - в конце декабря 2013 года в Уфе хозяева турнира выиграли у будущих чемпионов мира. Остальные четыре поединка проходили на разных стадиях плей-офф: по два раза в 1/4 финала и 1/2 финала. Ранее россияне уступили американцам лишь год назад в Монреале в полуфинале в серии буллитов.

В 1/2 финала команда США сыграет со шведами, другую пару полуфиналистов составили сборные Канады и Чехии. Оба матча пройдут 4 января.

Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.