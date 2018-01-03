Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гинер уверен, что в скором времени РФПЛ будет расширена до 18 команд

Спорт
3 января, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

По мнению президента ФК ЦСКА, при сокращении чемпионата до 14 команд ослабнет конкуренция

Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгений Гинер

Евгений Гинер

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Чемпионат Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в скором времени будет расширен с 16 до 18 команд. Уверенность в этом в интервью ТАСС высказал президент московского ЦСКА Евгений Гинер.

Ранее президент московского "Спартака" Леонид Федун в интервью изданию "Спорт-Экспресс" предложил сократить чемпионат РФПЛ до 14 команд. Семь лучших клубов по итогам "осенней" части чемпионата в "весенней" разыграли бы между собой места в еврокубках, а семь оставшихся боролись бы за сохранение прописки в элитном дивизионе.

"Конечно, некоторые вопросы в российском футболе нуждаются в реформировании. Но что касается первой идеи (сокращение лиги до 14 команд - прим. ТАСС) это довольно спорно, потому что опять ослабнет конкуренция", - отметил Гинер.

"Говорить, что так будет больше интересных матчей? Ну не знаю. Например, "Бернли" играл с "Манчестер Юнайтед" (2:2), на последней минуте "Манчестер" "отскочил". Не было бы "Бернли", что, играли бы одни "Манчестеры" или "Барселона" с "Реалом"?", - сказал президент ФК ЦСКА.

"Вообще, тот, кто выигрывает у команд из нижней части турнирной таблицы, выигрывает и чемпионат. В этих играх чаще всего происходят потери. Мы уже говорили об этом с Виталием Леонтьевичем (Мутко, вице-премьер РФ). Еще чуть-чуть подтянется инфраструктура, и мы сделаем чемпионат из 18 команд", - добавил он.

Смотрите также

Гинер надеется на появление в ЦСКА новых футболистов в зимнее трансферное окно

Гинер: российскому футбольному судейскому корпусу необходим независимый глава

Гинер доволен работой Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аварии и катастрофы самолетов и вертолетов Минобороны России в 2017 году. Досье
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
В США предположили, что РФ постарается быстро завершить конфликт с равным противником
4
Энергоблок Хмельницкой АЭС на Украине отключен из-за неполадок
5
Полицейские предотвратили в чувашской деревне конфликт с участием более 70 человек
6
Туристка из России погибла в Брюгге после падения на катке
7
Источник: сдача ВМФ первой подлодки типа "Борей-Б" запланирована на 2026 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама