Гинер уверен, что в скором времени РФПЛ будет расширена до 18 команд

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Чемпионат Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в скором времени будет расширен с 16 до 18 команд. Уверенность в этом в интервью ТАСС высказал президент московского ЦСКА Евгений Гинер.

Ранее президент московского "Спартака" Леонид Федун в интервью изданию "Спорт-Экспресс" предложил сократить чемпионат РФПЛ до 14 команд. Семь лучших клубов по итогам "осенней" части чемпионата в "весенней" разыграли бы между собой места в еврокубках, а семь оставшихся боролись бы за сохранение прописки в элитном дивизионе.

"Конечно, некоторые вопросы в российском футболе нуждаются в реформировании. Но что касается первой идеи (сокращение лиги до 14 команд - прим. ТАСС) это довольно спорно, потому что опять ослабнет конкуренция", - отметил Гинер.

"Говорить, что так будет больше интересных матчей? Ну не знаю. Например, "Бернли" играл с "Манчестер Юнайтед" (2:2), на последней минуте "Манчестер" "отскочил". Не было бы "Бернли", что, играли бы одни "Манчестеры" или "Барселона" с "Реалом"?", - сказал президент ФК ЦСКА.

"Вообще, тот, кто выигрывает у команд из нижней части турнирной таблицы, выигрывает и чемпионат. В этих играх чаще всего происходят потери. Мы уже говорили об этом с Виталием Леонтьевичем (Мутко, вице-премьер РФ). Еще чуть-чуть подтянется инфраструктура, и мы сделаем чемпионат из 18 команд", - добавил он.