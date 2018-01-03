Адвокаты саночников Демченко и Ивановой 5 января готовы подать иски в CAS

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Участники Олимпийских игр - 2014 саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова 5 января намерены подать иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщила ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

Дисциплинарная комиссия МОК во главе со швейцарцем Денисом Освальдом 20 декабря рассмотрела дела Демченко с Ивановой на предмет нарушения ими антидопинговых правил, 22 декабря МОК вынес решение о пожизненном запрете этим спортсменам участвовать в Олимпийских играх, а также о лишении всех завоеванных ими в Сочи наград.

"Адвокаты Демченко и Ивановой 5 января будут готовы подать иски, - подчеркнула Гарт. - Конечно, очень жаль, что нам для своей защиты оставили очень мало времени. Так получилось, что мы о всех подозрениях узнали только в середине декабря. Теперь приходится в предельно сжатые сроки готовиться к слушаниям в CAS".

Участник семи Олимпиад Демченко на Играх-2014 завоевал две серебряных медали (в личном турнире и в эстафете), в активе Ивановой - серебро (эстафета). Сразу после окончания Олимпиады он принял решение завершить карьеру спортсмена. В настоящее время Демченко занимает пост главного тренера сборной России.