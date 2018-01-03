Гинер: российскому футбольному судейскому корпусу необходим независимый глава

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Глава комитета судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) не должен одновременно учить и оценивать своих подопечных, необходимо найти независимого человека. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент московского ЦСКА Евгений Гинер.

Пост главы ДСИ РФС с октября 2016 года занимает Андрей Будогосский. На вопрос, как он оценит его работу, Гинер ответил: "Невозможно возглавлять судейскую школу и одновременно оценивать работу людей, которых ты научил. Для того чтобы быть независимым, надо что-то бросить: либо преподавательскую деятельность, либо судейский комитет".

"На самом деле не важно, Будогосский, (Николай) Левников или кто-то еще. Надо найти максимально независимого человека, который возьмется за эту работу и будет реформатором, - также отметил собеседник ТАСС. - Этот человек не будет бояться кого-то наказывать. Мне непонятно, что происходит сейчас: судью, который допустил мелкую оплошность, убирают на год, а судью, ошибка которого повлияла на результат игры, отстраняют на один-два матча".