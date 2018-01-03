Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гинер: российскому футбольному судейскому корпусу необходим независимый глава

Спорт
3 января, 9:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Как отметил в интервью ТАСС президент ФК ЦСКА, ему непонятны некоторые решения комитета судейства и инспектирования Российского футбольного союза

Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгений Гинер

Евгений Гинер

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Глава комитета судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) не должен одновременно учить и оценивать своих подопечных, необходимо найти независимого человека. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент московского ЦСКА Евгений Гинер.

Пост главы ДСИ РФС с октября 2016 года занимает Андрей Будогосский. На вопрос, как он оценит его работу, Гинер ответил: "Невозможно возглавлять судейскую школу и одновременно оценивать работу людей, которых ты научил. Для того чтобы быть независимым, надо что-то бросить: либо преподавательскую деятельность, либо судейский комитет".

"На самом деле не важно, Будогосский, (Николай) Левников или кто-то еще. Надо найти максимально независимого человека, который возьмется за эту работу и будет реформатором, - также отметил собеседник ТАСС. - Этот человек не будет бояться кого-то наказывать. Мне непонятно, что происходит сейчас: судью, который допустил мелкую оплошность, убирают на год, а судью, ошибка которого повлияла на результат игры, отстраняют на один-два матча".

Смотрите также

Гинер надеется на появление в ЦСКА новых футболистов в зимнее трансферное окно

Гинер уверен, что в скором времени РФПЛ будет расширена до 18 команд

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аварии и катастрофы самолетов и вертолетов Минобороны России в 2017 году. Досье
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Туристка из России погибла в Брюгге после падения на катке
4
В США предположили, что РФ постарается быстро завершить конфликт с равным противником
5
Полицейские предотвратили в чувашской деревне конфликт с участием более 70 человек
6
Энергоблок Хмельницкой АЭС на Украине отключен из-за неполадок
7
В Москве увеличили минимальную пенсию и соцвыплаты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама