Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тарпищев считает, что 2018 год станет для ФТР заключительным с точки зрения реорганизации

Спорт
3 января, 11:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам главы Федерации тенниса России, в стране есть перспективные молодые теннисисты и теннисистки

Поделиться
Материал из 1 страницы
Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Наступивший год станет для Федерации тенниса России (ФТР) заключительным с точки зрения реорганизации. Об этом ТАСС заявил президент ФТР Шамиль Тарпищев.

"Год будет последним реорганизационным. Бюджет ФТР наконец стабилизировался, стратегия развития тенниса одобрена Министерством спорта до 2030 года, - сказал Тарпищев. - Еще очень бы хотелось в наступающем году достроить теннисный центр (имени Самаранча), львиная доля которого уже построена".

"Молодежь у нас хорошая и перспективная. Как ребята, так девочки. Дальнейший их рост зависит уже от их индивидуальной работы", - добавил Тарпищев.

В 2017 году мужская сборная России в матче первого раунда Первой мировой группы проиграла сербам, а в матче плей-офф за право остаться в элите уступила венграм и выбыла из высшего дивизиона. Россияне сыграют во втором раунде Афро-Европейской группы Кубка Дэвиса - 2018 с победителем матча Австрия - Белоруссия, игры пройдут 6-8 апреля в России. Победитель получит право участия в матче плей-офф за выход в первую Мировую группу.

По мнению Тарпищева, российские теннисисты смогут реально бороться за победу в турнире с 2019 года: "Рублев, Качанов и Медведев, к ним подтягивается Скатов, - эта четверка себя зарекомендовала. Плюс, есть Кузнецов и Донской, и ветераны Южный и Турсунов. Через год уже сборная будет давать результаты и можно замахиваться на победу в Кубке Дэвиса".

Сборная России дважды становилась победителем Кубка Дэвиса в 2002 и 2006 годах.

Женщины должны вернуться в элиту

По словам Тарпищева, "в женской сборной еще большая плеяда талантливых теннисисток". "В 2018 году женская сборная должна вернуться в элиту", - подчеркнул глава ФТР.

В 2017 году россиянки в рамках второй Мировой группы Кубка Федерации обыграли команду Тайваня, но в раунде плей- офф уступили бельгийкам и не смогли выйти в первую Мировую группу. Матч второй Мировой группы между сборными Словакии и России пройдет в Братиславе 10-11 февраля 2018 года, победитель получит право сыграть в плей-офф за выход в первую Мировую группу. Сборная России становилась обладателем Кубка Федерации четырежды, в последний раз в 2008 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аварии и катастрофы самолетов и вертолетов Минобороны России в 2017 году. Досье
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Туристка из России погибла в Брюгге после падения на катке
4
В США предположили, что РФ постарается быстро завершить конфликт с равным противником
5
Полицейские предотвратили в чувашской деревне конфликт с участием более 70 человек
6
Энергоблок Хмельницкой АЭС на Украине отключен из-за неполадок
7
В Москве увеличили минимальную пенсию и соцвыплаты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама