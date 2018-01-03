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ФХР: ситуация с отстранением сборной РФ добавит российским хоккеистам мотивации на Играх

Спорт
3 января, 11:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг считает, что на Играх в Пхёнчхане игроки должны показать силу российского хоккея

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Вице-президент ФХР Роман Ротенберг

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ситуация с отстранением сборной России от выступления на Олимпийских играх 2018 года должна придать дополнительной мотивации российским хоккеистам на Играх. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от выступления на Олимпиаде 2018 года из-за нарушения антидопинговых правил. При этом чистые спортсмены получат допуск к Играм, список этих атлетов позднее будет сформирован МОК. Они будут выступать под олимпийским флагом, на их форме не должно быть российской символики.

"Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. В сборной всегда была хорошая атмосфера, команда сплоченная, а в сложившейся ситуации наша команда должна выйти еще более сильной и мотивированной. На Олимпиаде мы должны показать силу российского хоккея", - сказал Ротенберг.

При этом, по словам Ротенберга, ФХР еще не ставила целей на олимпийский турнир: "Победа в каждом матче. Мы должны думать так".

"В 2018 году хочется пожелать нам как можно больше побед и удачи. В феврале предстоит Олимпиада, и это особенно важно для всех нас. Спортсмены прошли огромный путь, и нашим хоккеистам поддержка нужна как никогда. Хочется пожелать, чтобы мы все объединились и дружно болели за наших", - сказал Ротенберг.

Зимняя Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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