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СМИ: Майк Тайсон будет выращивать марихуану в лечебных целях

Спорт
3 января, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Бывший чемпион мира по боксу намерен открыть завод по переработке марихуаны

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Майк Тайсон

Майк Тайсон

© EPA/JUSTIN LANE

ТАСС, 3 января. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон приобрел участок для выращивания марихуаны в США. Об этом сообщает интернет- портал The Blast.

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Участок размером более 16 гектаров располагается в штате Калифорния, где с 1 января разрешили продавать марихуану для применения в рекреационных целях. С ноября 2016 года жители штата старше 21 года получили разрешение курить марихуану, выращивать ее для личного пользования, а также хранить небольшое количество наркотика. Половину участка займет плантация марихуаны, также Тайсон намерен открыть завод по ее переработке, магазин и школу для других производителей по выведению новых сортов. Также компания Тайсона будет заниматься исследованиями в области медицинского применения марихуаны.

Тайсон является одним из сильнейших боксеров в истории вне зависимости от весовых категорий. Он установил большое количество рекордов, которые не побиты по настоящий момент. В частности Тайсон был самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе в истории (завоевал титул чемпиона мира в 20 лет 144 дня), а также самым молодым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (в 21 год).

Тайсон завершил карьеру в 2005 году.

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