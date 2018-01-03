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Тренер: сборная России по тхэквондо рассчитывает на победу на ЧЕ в Казани

Спорт
3 января, 12:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам Вадима Иванова, для отбора на чемпионат Европы в марте пройдет два турнира, что связано с жесткой конкуренцией в мужской команде

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Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские тхэквондисты нацеливаются на выигрыш общекомандного зачета чемпионата Европы, который пройдет в Казани. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Вадим Иванов.

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Турнир пройдет в столице Татарстана с 10 по 13 мая. Россияне выступят на нем во всех 16 весовых категориях.

"Недавно в декабре прошел чемпионат Европы в Софии в олимпийских весовых категориях, где мы из восьми золотых медалей выиграли семь. Будем стараться выиграть общекомандный зачет в Казани: давно к этому идем, поскольку были и вторыми, и третьими. Это посильная для нас задача, которая будет зависеть от целого ряда факторов", - сказал Иванов.

"Для всех в этом году чемпионат Европы будет основным стартом. Его статус G-4, позволяющий чемпионам набирать по 40 баллов, что приравнено к сериям Гран-при", - добавил он.

По словам тренера, для отбора на чемпионат Европы в марте пройдет два турнира, что связано с жесткой конкуренцией в мужской команде практически во всех весовых категориях. "Самое важное, чтобы те спортсмены, которые претендуют на получение лицензии на Олимпийские игры, подтвердили свой статус и смогли в течение года удачно выступить, чтобы набрать максимальное количество баллов в олимпийский рейтинг", - подчеркнул тренер.

В октябре пройдут юношеские Олимпийские игры в Буэнос- Айресе. "Если брать две последние юношеские Олимпиады, то в 2010 году мы заняли первое-второе место, а в 2014-м - второе-третье. Рассчитываем стабильно на две медали, но все будет зависеть от квалификации в марте, когда будет понятно, какое количество лицензий мы получим", - сказал Иванов.

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