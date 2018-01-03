Третьяк: российских хоккеистов на молодежном ЧМ подвели дисциплина и игра в большинстве

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборную России по хоккею на молодежном чемпионате мира подвели слабая игра в большинстве и большое количество удалений. Выступление команды прокомментировал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, чьи слова ТАСС предоставили в пресс-службе федерации.

Команда Валерия Брагина в ночь на среду уступила в четвертьфинале турнира сборной США (2:4).

"На чемпионате у нас была хорошая команда, в коллективе была отличная атмосфера. Наша сборная самоотверженно билась, блокировала броски, достаточно уверенно играл вратарь, игроки были хорошо готовы физически, при игре "5 на 5" действовали на равных, не уступали в движении, неплохо работали игровые сочетания, в том числе и клубные связки, хорошо действовали спецбригады меньшинства, из 20 попыток пропустили только три гола, а вот с большинством все было не лучшим образом - всего одна реализованная попытка из 20. Страдала и игровая дисциплина - было слишком много неоправданных удалений. Эти два фактора повлияли на наше выступление", - поделился впечатлениями Третьяк.

Глава ФХР уверен, что на следующем турнире команда сможет выступить лучше. "Есть уверенность, что в следующем году мы выступим лучше, когда подрастут игроки 1999-2000 годов рождения, в том числе и те, кто выступал на турнире в этом году, - сказал он. - Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку нашей сборной, всех, кто поддерживал нашу молодежку в Баффало, а также тех, кто не спал ночами и болел у экранов! Знаю, что таких людей было очень много".

"У России из года в год выступает сильная команда, всегда претендующая на призовые места. За последние восемь лет у нашей страны больше всего медалей. К примеру, та же канадцы за тот же отрезок времени трижды оставалась вне пьедестала", - добавил Третьяк.

Российская сборная осталась без наград молодежного чемпионата мира впервые с 2010 года.