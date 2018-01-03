Плющев: российским хоккеистам не хватило технической подготовки на молодежном ЧМ

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Молодежный чемпионат мира по хоккею доказал, что сборная России уступает сильным соперникам в технической подготовке. Таким мнением с ТАСС поделился бывший главный тренер российской команды Владимир Плющев.

Хоккеисты сборной России проиграли команде США со счетом 2:4 в четвертьфинале турнира, который проходит в американском Баффало.

"С психологией у нас было все нормально. А с технико- тактической подготовкой, конечно, послабее выглядели. Все идет от системы подготовки. На сегодняшний день явно прослеживается одно - в техническом плане мы уступаем", - поделился впечатлениями Плющев, выигравший с молодежкой золотые медали чемпионата мира 2002 года.

"Если проанализировать те игры, которые проходили на чемпионатах мира, то больше всех фолов зарабатываем мы. Если из года в год это происходит именно так, значит, проблема не в конкретных людях, а в системе подготовки", - добавил он.

Брагин угадал с вратарем

Плющев подчеркнул, что в четвертьфинальной игре соперник сборной России доминировал на протяжении большей части встречи. Он отметил вратаря Владислава Сухачева, который вместе с защитником Егором Зайцевым и форвардом Климом Костином вошел в тройку лучших хоккеистов турнира, определенную тренерский штаб команды.

"Считаю, что в матче с американцами наш вратарь сыграл великолепно - столько отразил опасных моментов, которые американцы создавали на протяжении всей игры. Игра могла бы логически закончиться где-то в середине второго периода. Считаю, что Брагин угадал с вратарем. Вратарь был лучшим и единственным во всей команде, кто показал то мастерство, с которым он сегодня вполне может конкурировать со всеми остальными вратарями своего возраста и Северной Америки, и Европы, и Скандинавии", - сказал собеседник ТАСС.

Российские хоккеисты не смогли завоевать медали молодежного чемпионата мира впервые с 2010 года.