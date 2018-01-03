Тяжелоатлеты с 2018 года начнут добывать индивидуальные путевки на ОИ

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Начиная с олимпийского отбора к Играм в Токио 2020 года тяжелоатлеты начнут добывать путевки для стран в индивидуальном порядке в отличие от прежних Игр, когда участник Олимпиады от страны мог быть определен на заключительном этапе подготовки. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России, член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики Максим Агапитов.

"В следующем году мировую тяжелую атлетику ждет немало нововведений. Одним из самых заметных обещает стать новая система получения спортсменами права выступить на Олимпийских играх, - рассказал Агапитов. - Если раньше олимпийскую квалификацию получала команда страны, а затем заявляла спортсменов из числа соответствующих определенным критериям, которые будут выступать на Играх, то теперь это право будет получать индивидуально каждый спортсмен".

Агапитов пояснил, что на предстоящих Играх страну могут представить максимально восемь спортсменов. "Представлять страну теперь могут максимально четыре мужчины и четыре женщины. В отличие от прошлых Олимпийских игр, когда от страны могли выступить максимум шесть мужчин и четыре женщины в случае завоевания права выступать полной командой. При этом от страны в одной категории может быть только один представитель", - рассказал президент ФТАР.