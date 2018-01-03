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Рябыкин будет исполнять обязанности главного тренера "Авангарда" в матче с "Куньлунем"

Спорт
3 января, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Главный тренер омского клуба Герман Титов присоединится к команде пятого января

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ТАСС, 3 января. Дмитрий Рябыкин будет исполнять обязанности главного тренера омского хоккейного клуба "Авангард" в матче с пекинским "Куньлунем", который состоится в среду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

31 декабря "Авангард" назначил главным тренером Германа Титова, который сменил на этом посту Андрея Скабелку. Титов присоединится к команде в Хабаровске, где она пятого января на выезде сыграет с "Амуром".

"Авангард" занимает второе место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 74 очками.

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