Хоккеист московского "Динамо" Бойд выбыл на две недели из-за травмы

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Канадский нападающий московского "Динамо" Дастин Бойд, имеющий также казахстанский паспорт, получил травму в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Автомобилистом" (3:4) и выбыл на срок до двух недель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.

"У Бойда повреждение, получил его в последней игре календарного года с "Автомобилистом". Выбыл ориентировочно на срок до двух недель. На выезд он с командной не полетел, в выездной серии матчей не сыграет", - сообщили в пресс- службе "Динамо".

Динамовцы ближайшие три встречи проведут на выезде с челябинским "Трактором" в среду, тольяттинской "Ладой" в пятницу и с ярославским "Локомотивом" в воскресенье. На счету Бойда 8 заброшенных шайб и 11 голевых передач в 41 матче текущего сезона регулярного чемпионата КХЛ. "Динамо" располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.